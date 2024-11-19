Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России бесплатно проведут экскурсии по Петербургу Достоевского

В России проведут экскурсии по Петербургу Достоевского с 19 ноября по 19 декабря

close
«Плюс Студия»

Жителям и гостям Петербурга станет доступна комплексная историко-культурная программа, которая позволит погрузиться в атмосферу жизни и творчества классика Федора Достоевского в Северной столице. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Кинопоиска.

«Для тех, кто захочет без сопровождения пройтись по знаковым местам Петербурга и увидеть город таким, каким видел его сам писатель и Родион Раскольников, автор журнала Яндекс Путешествий и житель Северной столицы подготовил специальный трехчасовой маршрут. Во время этой прогулки через Сенную площадь, набережные каналов и мрачные переулки оживают события романа Достоевского «Преступление и наказание», а в каждом здании открывается история», — поделились создатели проекта.

Всего будут доступны 13 разноформатных авторских экскурсий — как групповых, так и индивидуальных. Программа предполагает возможность побывать на тематической экскурсии бесплатно. Кампания пройдет с 19 ноября по 19 декабря включительно, однако количество мест ограничено.

Подробности и ссылки можно найти в Telegram-канале Яндекс Путешествий.

Ранее стало известно, что София Ротару продает подаренную Лужковым квартиру в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами