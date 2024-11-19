В России бесплатно проведут экскурсии по Петербургу Достоевского

Жителям и гостям Петербурга станет доступна комплексная историко-культурная программа, которая позволит погрузиться в атмосферу жизни и творчества классика Федора Достоевского в Северной столице. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Кинопоиска.

«Для тех, кто захочет без сопровождения пройтись по знаковым местам Петербурга и увидеть город таким, каким видел его сам писатель и Родион Раскольников, автор журнала Яндекс Путешествий и житель Северной столицы подготовил специальный трехчасовой маршрут. Во время этой прогулки через Сенную площадь, набережные каналов и мрачные переулки оживают события романа Достоевского «Преступление и наказание», а в каждом здании открывается история», — поделились создатели проекта.

Всего будут доступны 13 разноформатных авторских экскурсий — как групповых, так и индивидуальных. Программа предполагает возможность побывать на тематической экскурсии бесплатно. Кампания пройдет с 19 ноября по 19 декабря включительно, однако количество мест ограничено.

Подробности и ссылки можно найти в Telegram-канале Яндекс Путешествий.

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