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Тутта Ларсен рассказала, как военная служба изменила ее сына

Телеведущая Тутта Ларсен расказала, что сын стал более благодарным после службы в армии

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ЭМПАТИЯ МАНУЧИ/YouTube

Журналистка Тутта Ларсен рассказала, как военная служба по призыву изменила ее сына Луку. Телеведущую цитируют «Страсти».

Год назад молодой человек сам изъявил желание пройти срочную службу. Тутта Ларсен отметила, что уход сына в армию стал испытанием для всех его близких.

«Решение было очень, с одной стороны, эмоциональным, с другой, достаточно взвешенным. Лука его отстаивал, он за него боролся, и мы в какой-то момент решили, что наша задача не останавливать, не препятствовать, а поддержать», — размышляет она.

По словам матери, армия сильно изменила Луку — молодой человек, на ее взгляд, сильно изменился, повзрослел, возмужал и стал гораздо более благодарным и чутким сыном.

«Он прошел какие-то испытания, приобрел бесценный жизненный опыт, но самое главное — за этот год он трезво оценил, какая у него была жизнь, какая семья и вообще, как устроен мир и как выстраиваются отношения между людьми», — поделилась Тутта Ларсен.

Тутта Ларсен не уверена, что Лука захочет продолжать военную службу сразу после возвращения из армии, и подчеркнула, что сейчас он должен отдохнуть и вернуться в рутину.

У звезды двое сыновей и дочь. Старшего она родила от писателя Захара Артемьева. Телеведущая скрывала имя отца своего первенца, однако журналист сам рассекретил эту информацию в интервью. Публицист не общается с Лукой. По его словам, экс-возлюбленная не дала им возможности наладить контакт. Но Ларсен отмечала в интервью, что «никто не рвался к ребенку». Сын звезды носит фамилию не биологического отца, а отчима, который его усыновил.

Ларсен в 2009 году вышла замуж за музыканта Валерия Колоскова, от которого родила дочь Марфу и сына Ивана.

Накануне 14-летняя Тутты Ларсен прыгнула с банджи-джампинга в пропасть с высоты 69 метров.

Ранее сын Тутты Ларсен ушел в армию из-за «слишком комфортной» жизни дома.

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