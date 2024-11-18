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Звезда сериала «СашаТаня» пожаловалась на фигуру

Актриса Алина Ланина призналась, что недовольна своей фигурой

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alilanina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Алина Ланина призналась в интервью Леди Mail, что недовольна своей фигурой.

Ланина объяснила, что ее не устраивает качество тела, несмотря на стройную комплекцию. Артистка хочет подтянутую и спортивную фигуру.

«По утрам я делаю лимфодренажную зарядку, но этого, безусловно, недостаточно. Я чувствую, как тело просит нагрузок», — поделилась актриса.

Ланина пожаловалась, что не может заниматься полноценным спортом из-за недостатка времени. Знаменитость планирует поработать над этим в будущем. Она хочет вернуться в зал на гимнастику и прочий неударный фитнес. По словам артистки, тягание весов она «уже переросла», а до йоги «еще недостаточно просветлилась».

Ланина отметила, что кормление грудью ей тоже помогает оставаться стройной.

«Дети как будто высасывают из меня лишний вес… Этой весной я вернулась в спортзал, походила в него месяц, но начался большой проект, а это всегда недосып. Заниматься в таком состоянии противопоказано, тренировки отложила до времен, когда есть возможность соблюдать режим сна и питания», — рассказала артистка.

Ланина добавила, что у нее нет проблем с питанием.

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