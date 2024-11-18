Итальянский певец отказался от российского гражданства

Итальянский певец Аль Бано признался в беседе с iz.ru, что не хочет получать российское гражданство.

Аль Бано назвал своим домом Челлино-Сан-Марко на юге Италии, где он родился. Артисту не хочется обрубать корни и переезжать куда-либо еще. Исполнитель отметил, что ему часто поступали предложения перебраться в другую страну. Ему предлагали переехать в Лос-Анджелес и Монте-Карло. Певец отказывался.

«Я также являюсь гражданином Албании. Мое имя связано с этой страной. Мой отец участвовал во Второй мировой войне. Он говорил, что ему помогли выжить албанцы. Он сказал моей матери: «Давай назовем сына Аль Бано, и он принесет нам удачу». Отец оказался прав», — поделился артист.

Аль Бано также признался, что ему очень нравится Россия. Он назвал свою любовь к этой стране священной и неприкосновенной. Исполнитель признался, что знает всю российскую классику. Он считает, что русские поют лучше, чем он.

«Я чаще просто слушаю замечательную и непревзойденную русскую музыку», — отметил певец.

Ранее итальянский певец выразил готовность выступить в Донбассе.