«Это грязь»: Волочкова о скандале с Natan

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова высказалась о скандале с рэпером Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов). Ее цитирует Voice.

Балерине не понравилось поведение артиста, который на съемках реалити-шоу, будучи женатым, целовался с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), а после — с певицей Бьянкой (Татьяной Липницкой).

«Сейчас у них там вообще «Санта-Барбара». Ничего доброго и хорошего сегодня на телевидении нет, всем нужны скандалы и интриги», — посетовала Волочкова.

По мнению Волочковой, блогер могла не знать о том, что рэпер женат.

«В шоу-бизнесе очень много таких артистов, особенно, выбившихся из ниоткуда, которые ради пиара и привлечения внимания готовы на все. В данный момент попасть вот в это все — это, простите, — грязь», — говорит балерина.

Сама Волочкова уверяет, что отказалась бы от участия в подобном реалити-шоу даже если бы ей предлагали большие деньги.

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять». На том же проекте у певца была связь с блогершей Лерчек (Валерией Чекалиной), которую впоследствии исполнитель подтвердил. Супруга музыканта Анастасия Швецова признавалась, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

Ранее Бьянка высказалась о работе с Natan после поцелуя.