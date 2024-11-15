К 97-летию Эльдара Рязанова устроят марафон фильмов режиссера

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов режиссера Эльдара Рязанова, которому 18 ноября исполнилось бы 97 лет. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

Начнется марафон 18 ноября в 08:30 показом фильма «Жестокий романс», снятого по мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница». В 11:10 показы продолжатся популярной комедией «Невероятные приключения итальянцев в России» — одним из лидеров советского проката.

В 13:00 зрители увидят главный новогодний фильм страны — «Ирония судьбы, или С легким паром!». В 16:35 покажут сатирическую трагикомедию «Гараж».

«Идея фильма появилась у режиссера благодаря собственному печальному опыту: строительство гаражей в его кооперативе растянулось на несколько лет, после чего правление сообщило о сокращении участка и необходимости исключить нескольких пайщиков», — рассказывают на телеканале.

В 20:00 марафон продолжится мелодрамой «Вокзал для двоих», признанной лучшим фильмом 1983 года по версии журнала «Советский экран». Завершится программа первого дня показом в 22:30 сатирической комедии «Забытая мелодия для флейты», которая стала творческим осмыслением перестроечных процессов второй половины 1980-х годов.

19 ноября в 10:30 телеканал покажет комедию Рязанова «Человек ниоткуда», в 1961 году запрещенную по причине безыдейности и несоответствия задачам советского искусства. Картина вернулась на экраны только в 1988 году.

В 12:00 в эфире выйдет киноальманах «Совершенно серьезно», куда вошла новелла «Как создавался Робинзон», снятая Рязановым по фельетону Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Позже на канале покажут «Гусарскую балладу», «Девушку без адреса», «Зигзаг удачи». Сценарий «Зигзага» был написан Эльдаром Рязановым и Эмилем Брагинским на основе их одноименной повести, написанной по мотивам жизни профсоюзного деятеля, тайком покупавшего облигации на общие деньги из кассы взаимопомощи.

Вечерний эфир продолжится в 20:00 кинолентой «Дайте жалобную книгу», а в 21:40 телеканал покажет разошедшуюся на цитаты комедию «Берегись автомобиля». Завершится второй день марафона в 23:20 показом драмы «Дорогая Елена Сергеевна», снятой по одноименной пьесе Людмилы Разумовской. Пьеса имела трудную судьбу: в начале 1980-х годов спектакли, поставленные по ней, были сняты с репертуара.

21 ноября в 22:10 зрители увидят фильм «О бедном гусаре замолвите слово», премьера которого состоялась в первый день 1981 года.

Фильмы Эльдара Рязанова 18, 19 и 21 ноября на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция».

Ранее на канале прошел марафон фильмов с Людмилой Гурченко.