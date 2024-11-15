Антон Батырев раскрыл пол рожденного от четвертой жены ребенка

Актер сериала «Овчарка» Антон Батырев раскрыл пол рожденного от четвертой жены Анны ребенка. Об этом пишут «Страсти».

В октябре 2024 года у Батыревых родился ребенок. По словам актера, это сын. Старший сын мужчины Добрыня не ревнует, утверждает он.

«Как и любой ребенок, находящийся в предпубертатном возрасте, будет с трепетом относиться к вниманию родителей, которое направлено в другую сторону. Просто важно уделять внимание старшему ребенку, чтобы он не чувствовал, что с рождением брата пошел какой-то перекос», — призвал Батырев любить и старших, и младших детей одинаково.

Добрыня родился во втором браке актера.

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