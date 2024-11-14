Костенко пожаловалась на ФНС и приставов: «Свистнули деньги»

Блогерша и модель Анастасия Костенко пожаловалась в Telegram-канале, что ФНС игнорирует важные документы и «нагло ворует» деньги без предупреждения.

Речь идет о договоре на машину, проданную Костенко два года назад. По словам блогерши, автомобиль был куплен и продан за конкретные суммы, но на нее «вешают иные», ссылаясь на сведения ГИБДД. Из-за этого с модели требуют налог не 25 тысяч рублей, а 1,5 млн рублей.

Костенко рассказала, что из-за разбирательств с налоговой была вынуждена понести убытки и приостановить работу своего ИП. По словам модели, это значительно усложнило ее рекламную деятельность. Блогерша также возмутилась тому, что приставы «свистнули деньги» со сберегательного счета ее детей.

«Это уже край. Телефоны, естественно, не берут, как только очередь доходит до меня — сразу сброс. Я потратила час впустую. В личных кабинетах никаких уведомлений, по почте — тоже. 21 век, год семьи. Хищение денежных средств под 0 у многодетной мамы считается нормой», — отметила блогерша.

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