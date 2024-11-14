Цапник объяснил, почему отказывается от ролей

Актер Ян Цапник признался в беседе с изданием «СтарХит», что безумно часто отказывается от ролей.

По словам Цапника, ему присылают много плохих сценариев, где нечего делать. Артист считает бессмысленным входить в проект, в котором нет четкой структуры.

«Не станешь же переиначивать каждую сцену. Потом, кроме ненависти со стороны коллег, ничего не получишь. Поэтому надо иметь мужество отказаться даже от денежного проекта и остаться друзьями на берегу, чем оказаться врагами на середине реки», — поделился актер.

Цапник уточнил, что не стал бы сниматься в плохом проекте даже ради денег. Он отметил, что часто снимается бесплатно у молодых режиссеров в хороших проектах. Артист считает, что надо помогать выпускникам ВГИКа. Актер не считает такое поведение альтруизмом. По его мнению, это нормальное человеческое отношение, про которое люди «почему-то забыли» в наше время.

«Сейчас все живут по схеме «ты — мне, я — тебе», хочется послать таких. Да, у меня есть свои тараканы и грешки, есть поступки, за которые мне бывало стыдно, но я все равно стараюсь оставаться человеком», — рассказал артист.

Ранее Цапник признался, что его ссоры с женой длятся недолго.