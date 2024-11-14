Цапник рассказал о конфликтах в семье: «Никто не выдержит»

Актер Ян Цапник признался в беседе с изданием «СтарХит», что в его семье бывают конфликты.

Цапник заявил, что его «никто не выдержит», кроме его семьи. Он отметил, что может «послать на три буквы» жену Галину в случае ссоры. Однако они длятся недолго.

«Поругались, прошло минут десять, ну час, помирились, а потом еще и посмеялись. Потому что чаще всего недомолвки возникают на пустом месте, но случаются редко, потому что нельзя жить с нелюбимым человеком. Это бред какой-то. Никогда не понимал таких людей», — поделился артист.

Цапник считает, что в семье важно не врать друг другу. Он также выступил против ревности. По мнению актера, она всегда унижает людей. Актер уверен, что в отношениях нужно быть понимающим, оставаться любящим, заботливым и «не быть скотом». Он назвал семью единственным, что его всегда поддержит и защитит.

Ян Цапник женился на специалисте в области востоковедения Галине в 1998 году. В 2002-м у них родилась дочь Елизавета. Девушка пошла по стопам отца и поступила в актерскую школу.

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