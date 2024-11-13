Михалков объяснил, почему закрыл проект «Шоколадный револьвер»

Режиссер Никита Михалков подтвердил в беседе с ТАСС, что закрыл проект «Шоколадный револьвер».

Михалков признался, что сюжет фильма выглядит не очень прилично в нынешней ситуации. Он считает проблемой, что действия картины происходят в Голливуде.

«Русскому режиссеру, чтобы вылечить свою дочь, попавшую в террористическую ситуацию, нужны деньги, и его приглашают в Голливуд. Но сегодня это будет выглядеть не очень прилично. Потому что «Оскар» превратился в, так сказать, обкомовскую награду», — поделился режиссер.

Михалков высоко отметил сценарий «Шоколадного револьвера». Он считает, что в тексте подняты очень хорошие темы, которые можно трансформировать. Артист пока не планирует возвращаться к проекту, так как занят театром.

Режиссер собирался приступить к созданию фильма еще в 2018 году. Съемки планировались не только в России, но и в США, Франции, Германии и Испании. Сценарий для картины написал Михалков совместно с Олегом и Владимиром Пресняковыми.

В апреле Михалков заявил, что европейское, американское кино, как и премия «Оскар», утратили свою значимость.

Ранее Никита Михалков подал в суд на власти Украины.