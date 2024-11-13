Варум поделилась секретом крепкого брака

Певица Анжелика Варум призналась в беседе с mk.ru, что у супругов должна быть потребность друг в друге для крепких отношений.

«Если эта потребность есть, то будет все хорошо. Нет нужды — нет брака. Все очень просто. Никаких других секретов у меня нет», — поделилась артистка.

Варум также рассказала об успехах своей дочери Елизаветы, выступающей в США. По словам певицы, ее дочь очень увлечена творчеством. Артистка хочет, чтобы девушка состоялась в своей профессии.

Анжелика Варум замужем за Леонидом Агутиным. Артисты завели роман в 90-х. В 1999 году у пары родилась дочь Лиза-Мария. Через год после рождения ребенка знаменитости поженились.

В 2022 году в сети появились слухи о расставании супругов. Поклонники заметили, что Агутин стал чаще выходить в свет без Варум, а потом исполнитель выпустил песню со словами «Я закрываю между нами дверь». Но позже музыкант опроверг слухи. Он сообщил, что трек написали группа «3333» и Саша Ли, который был его подопечным в 10-м сезоне шоу «Голос», и ни о каком разводе с женой речи не идет.

Ранее Агутин высказался о ночи за деньги с фанаткой.