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В Москве пройдет фестиваль от авторов «Майора Грома»

Фестиваль «Хомякон» от Bubble Comics стартует 20 декабря

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Пресс-служба Кинопоиска

В Москве пройдет фестиваль кино, игр и комиксов «Хомякон» от Bubble Comics и Плюс Студии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Яндекс Афиши.

Мероприятие пройдет с 20 по 22 декабря. На ней покажут эксклюзивные презентации, кинопремьеры, а также выступления звезд кино и популярных сериалов. Ведущими фестиваля стали актер озвучивания Влад Токарев и главный редактор издательства Bubble Роман Котков. Ведущим главной сцены в воскресенье станет один из самых популярных косплееров СНГ Евгений GraysonFin Васильев.

20 декабря на главной сцене выступят исполнители главных ролей в сериале «Кибердеревня» Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин и Сергей Авдеев. Они покажут эксклюзивные материалы по картине. После поклонников проекта ждут автограф-сессии с кастом и создателями.

Также в этот день Алексей Чадов и Леон Кемстач представят фильм «(Не) искусственный интеллект». Посетители смогут попасть на автограф-сессию Кемстача.
21 декабря выступят звезды киновселенной «Майора Грома» Ольга Сутулова, Олег Трофим, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарев, Андрей Трушин, Алексей Маклаков и Александр Сетейкин. Они также пообщаются с фанатами в рамках эксклюзивных фото- и автограф-сессий.

Создатели киновселенной BUBBLE — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Роман Котков — расскажут о планах по развитию киновселенной.

Стендап-комик Евгений Чебатков также встретиться с фанатами в рамках фестиваля в этот день.

Косплеер Lady Melamori примет участие в фестивале в рамках Аллеи косплееров. А автор хоррор-новеллы «Зайчик» Saikono — представит эксклюзивный проект по вселенной игры.

22 декабря специальными гостями мероприятия станут официальный голос Локи Александр Гаврилин, блогер Дима Сыендук и творческое объединение nerds. В этот день также пройдет презентация перезапуска мистического фэнтези «Этерна». Ее представят Илья Виногорский и Иван Добронравов.

Ранее режиссер Олег Трофим не исключил возможность четвертого фильма о Майоре Громе.

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