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Бортич поцеловала Деревянко в трейлере сериала «Первый номер»

Сериал «Первый номер» выйдет 1 декабря

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KION

KION опубликовал трейлер сериала «Первый номер». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе платформы.

Проект выйдет 1 декабря. Он расскажет о некогда успешном писателе Константине Иноземцеве, который перезапускает известный журнал и собственную жизнь. По сюжету, коллектив глянца против назначения Иноземцева, но тому все равно.

В трейлере показано, как Иноземцев приходит на должность и начинает со всеми спорить. Персонаж Цыганова танцует на столе, а героиня Саши Бортич целуется с персонажем Павла Деревянко.

В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

Режиссер проекта — Клим Козинский, авторы сценария — Сергей Минаев и Дмитрий Минаев.

«Меня интересует современная Москва, актуальное время. В этом сериале нет нулевых и нет того, что было раньше. Это вообще не ностальгическая история. Благодаря тому, что главный герой Костя не шурует в ногу со временем, а застрял в безвременье, он получает дистанцию от повестки. Я не представлял себе этот проект без Евгения Цыганова», — рассказал Козинский.

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