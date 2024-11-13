Интернет-энциклопедия «Рувики» начала сотрудничать с Государственным историческим музеем

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Государственный исторический музей представили совместный проект, посвященный истории создания крупнейшего национального музея, его экспонатам и выставкам. Об этом сообщили в пресс-службе «Рувики».

Генеральный директор интернет-энциклопедии Владимир Медейко отметил, что открытие в «Рувики» специального раздела, посвященного Государственному историческому музею, — это возможность внести свой вклад в изучение и сохранение истории России.

Он уточнил, что команда интернет-энциклопедии отрецензировала пять больших тем: Государственный исторический музей (главное здание на Красной площади), Музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых, Покровский собор (Храм Василия Блаженного), филиал Исторического музея в Туле.

«Ведется большая работа по рецензированию статей о значимых экспонатах», — добавил Медейко.

Генеральный директор Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Алексей Левыкин отметил, что музей не только рассказывает об истории российской государственности, но и является единственным музеем в России, который представляет зарождение и развитие человеческой цивилизации на территории нашей страны.

«Поэтому изучение отечественной истории просто невозможно без изучения экспозиции нашего музея», — сказал он.

Левыкин подчеркнул, что на портале «Рувики» представлены только достоверные исторические факты.

По его словам, совместный проект будет постоянно дополняться и обновляться с участием экспертов музея.

Государственный исторический музей является крупнейшим научно-методическим центром, в котором идет исследовательская, научная и просветительская работа.

Собрание музея отражает многовековую историю и культуру страны древнейших времен и до наших дней.