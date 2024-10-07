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Эмин Агаларов рассказал о встрече с Дуровым в пригороде Баку

Эмин Агаларов рассказал о встрече с Павлом Дуровым на своем курорте под Баку

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Мария Поспелова/РИА Новости

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов провел встречу с основателем Telegram Павлом Дуровым во время его пребывания в стране. Об этом музыкант рассказал телеведущей Ксении Собчак, передает РБК.

По словам предпринимателя, Дуров несколько дней отдыхал на курорте Sea Breeze Resort & Residences, который расположен на берегу Каспийского моря — в 25 минутах от Баку.

Агаларов рассказал, что подошел к Дурову, познакомился с ним, они общались всего один день. Основатель Telegram проводил время в ресторанах, отдыхал, в Азербайджане он был со своей спутницей Юлией Вавиловой, поделился бизнесмен.

Агаларов добавил, что Дуров успел объехать «всю страну» и побывать в Карабахе.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дуров сообщил, что хочет опубликовать в Telegram автобиографию.

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