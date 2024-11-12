Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «А зори здесь тихие» об опасных съемках: «Была вся в синяках»

Певица Женя Малахова вспомнила, что ушла вся в синяках со съемок сериала

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда ремейка «А зори здесь тихие», экс-солистка группы Reflex Женя Малахова призналась, что у нее были опасные съемки сериала в Ярославле. Об этом она сообщила в интервью сайту «Страсти».

Малахова в проекте выполняла все трюки самостоятельно, поэтому ей пришлось выбираться из открытого окна, соскальзывать с рамы и висеть руками на карнизе.

«И я это делала сама, потом была вся в синяках, но получила просто колоссальное удовольствие», — поделилась артистка.

В той же беседе Малахова раскрыла, что ее жизнь сильно изменилась с рождением второго ребенка. 12 июля 2024 года артистка родила дочку, которую назвала Павлой. По словам знаменитости, у нее стало «катастрофически мало времени на себя».

«Точнее его сейчас нет вообще, потому что все то время, которое ты раньше имел, сейчас делится между двумя детьми», — поделилась певица.

Она назвала непростой вторую беременность, так как она сильно болела в тот период. У певицы начались осложнения из-за гайморита, которые она не могла лечить из-за того, что многие препараты запрещены в первом триместре.

Ранее стало известно, что Никас Сафронов готовится стать отцом в седьмой раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами