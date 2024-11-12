Решетова рассказала, как борется с тревожностью

Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала в Telegram-канале о своих способах снизить тревожность и расслабиться.

Решетова старается пить много воды, преимущественно теплой, чай с травами, собранными с грядки, кокосовой воды, а также есть свежие фрукты и овощи. По словам модели, это помогает ей избавиться от блоков, снизить тревожность и восстановить все когнитивные функции.

«Мой организм отдыхает. Планирую продолжать такой рацион по возвращению в Дубай и в Москву. Дальше буду смотреть по самочувствию. Не буду делать никаких громких заявлений насчет того, что я раз и навсегда становлюсь веганом. Но такая практика многим полезна, особенно на непродолжительный период», — поделилась блогерша.

Решетова уточнила, что не всем подходит веганская диета на продолжительный срок. Модель иногда ее практикует, чтобы получить ощущение «легкости и чистоты тела». По словам блогерши, ей неприятна мысль, что она будет есть мясо, рыбу и жирные, жареные продукты.

«Мои рецепторы очистились, скачки инсулина от сахара закончились, и организму просто это не нужно. Нет перепадов настроения, нет желания съесть что-то сладенькое на ночь, нет резких скачков энергии, когда ощущаешь голод. Мое тело очистилось с помощью детокса и больше не требует некачественных продуктов», — поделилась модель.

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