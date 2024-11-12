Бывшая жена Гуфа раскрыла подробности «психоза» рэпера в Таиланде

Модель Юлия Королева в Telegram-канале поделилась подробностями инцидента со своим экс-супругом, рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) в Таиланде.

7 декабря 2023 года блогерша отправилась на отдых на остров Пхукет вместе со своей на тот момент годовалой дочерью Тиной от музыканта. Гуф просил Королеву полететь вместе с ними, но девушка отказала.

«Прямо в аэропорту открылся портал в ад. <...> Приезжает бывший муж, и я вижу его сумасшедшее лицо. Мне становится все понятно: у него снова психоз», — рассказала блогерша.

По словам Королевой, при встрече на Пхукете Долматов стал угрожать ей и дочери, называя экс-супругу «птичкой в клетке». Также рэпер поставил под угрозу сам отдых блогерши, который она планировала провести вместе со своей командой.

Девушка безуспешно пыталась избежать преследования супруга на острове, но вскоре обратилась в полицию. Однако правоохранительные органы не стали ей помогать, поэтому она была вынуждена срочно лететь обратно.

Также, вспомнила Королева, у дочери резко ухудшилось самочувствие: у Тины началась лихорадка, ребенок перестал спать и есть. А у самой Королевой от нервов обострилась грыжа. Перед поездкой обратно в аэропорт заболела и няня знаменитости.

«Боль, страх, обида, гнев переполняли мое 45 -килограммовое тело, которое, несмотря ни на что, не отпускало с рук маленькую девочку по имени Тина, которая не издала ни звука, а просто молча смотрела на меня грустными глазами», — вспомнила блогерша.

Спустя три дня, Королева вместе с Тиной вернулись в Москву. В России, вспомнила она, их уже ждала бригада врачей. Также блогерша поблагодарила сотрудников аэропорта, которые встретили ее с самолета.

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