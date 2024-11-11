Создатель «Игры в кальмара» лишился девяти зубов на съемках сериала

Режиссер и сценарист сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек признался, что потерял «восемь или девять» на съемках первого сезона шоу из-за стресса. Об этом он сообщил «Би-би-си».

Хек отметил, что на создание продолжения его мотивировали лишь «деньги». Постановщик уточнил, что не заработал много после выхода первого сезона, поэтому будущими эпизодами планирует «компенсировать успех первого».

В то же время режиссер выразил мнение, что полностью не закончил историю в первом сезоне, несмотря на то, что в нем не осталось почти всех персонажей. Сейчас, добавил Хек, он испытывает «даже больший стресс», поскольку работает над историей с новым актерским составом, набором игр и высокими ожиданиями аудитории.

«Я еще не был у стоматолога, но, вероятно, мне скоро придется удалить еще несколько зубов», — пошутил режиссер.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, рассказывающий о героях, которые пытаются решить свои финансовые проблемы, вступая в игру на выживание. Второй сезон шоу выйдет 26 декабря 2024 года на Netflix. Актер Ли Бен-хон признался в беседе с «Би-би-си», что в новых эпизодах зрителей познакомят с предысторией Фронтмена, создателя игры.

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