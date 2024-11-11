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«Я на работе»: жена Хабенского назвала недостоверной информацию о госпитализации

Жена Хабенского опровергла слухи о госпитализации

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Михаил Голенков/РИА Новости

Российская актриса и супруга Константина Хабенского Ольга Литвинова заявила «Газете.Ru», что информация о ее госпитализации с остеоартритом — ложь. До этого об этом сообщили СМИ.

«Информация недостоверная! Меня не госпитализировали, я не в больнице, я на работе!» — сказала она.

11 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Литвинову госпитализировали в Москве. По данным канала, актрисе диагностировали остеоартрит ранней стадии. Как пишет Mash, люди с таким недугом страдают от болей и отечности, им трудно двигаться.

В сентябре этого года СМИ сообщали о госпитализации ее мужа Константина Хабенского — ему якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Позже артист опроверг эту информацию, отметив, что с ним все в порядке.

Ранее в Москве госпитализировали звезду «Интернов» Александра Ильина.

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