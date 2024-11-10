Анита Цой готова бороться за мужа: «Я ей сиськи отрежу»

Певица Анита Цой заявила, что может простить измену своему супругу, но только единожды. Своим мнением исполнительница поделилась на шоу «Секрет на миллион».

Цой не станет разводиться в том случае, если супруг «физиологически» встретится с женщиной один раз. При этом исполнительница осудит женщину, которая предпримет попытки увести мужчину из семьи.

В беседе с НТВ Цой выразила готовность бороться за своего супруга, так как, будучи в браке, провела большую работу по созданию дома и «воспитанию» самого мужа.

«Я что просто так 35 лет уже почти потратила? <...> Я ей сиськи отрежу!» — заявила артистка.

Знаменитость в 19 лет стала женой политика Сергея Цоя, которому на тот момент было 33 года. За годы отношений, призналась артистка, они с мужем «раз пять» находились на грани развода. Чаще всего причиной конфликтов становились гастроли певицы и ревность Цоя.

В январе 2024 года Анита Цой рассказывала о том, что муж ей изменял. Тогда певица объясняла это тем, что «запустила» себя после рождения ребенка и перестала быть привлекательной женщиной. Цой отмечала, что не винила супруга, а сделала правильные выводы и занялась своей фигурой.

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