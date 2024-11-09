Мишустин поздравил Пахмутову с днем рождения и рассказал о чем ее песни

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Мишустин посетил торжественный вечер в Большом театре, посвященный юбилею композитора Пахмутовой. Он вручил народной артистке букет цветов и напомнил, что все присутствующие выросли на ее песнях.

«Сегодня ваши песни звучат по-новому, много разных вариаций, но такие же чувства вызывают у молодежи, какие у нас вызывали и в молодости, и сейчас. Это про любовь, про нашу великую Родину», — поделился премьер.

Он также пожелал композитору крепкого здоровья и благополучия.

9 ноября 2024 года композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие-многие другие. Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

О творческом пути Пахмутовой — в фотогалерее «Газеты.Ru».