Льва Прыгунова обманули на 118 тысяч рублей лже-медики

Актера Льва Прыгунова обманули на 118 тысяч рублей мошенники в Москве, представившиеся сотрудниками медицинской клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Лже-медики позвонили 85-летнему актеру и заявили, что актер записан на три процедуры, которые необходимо оплатить, пройдя по ссылкам. После выполнения всех условий со счетов Прыгунова списалось 118 тысяч рублей на неизвестные карты.

Актер попытался связаться с «медработниками», но ответа не получил. После этого Прыгунов обратился в полицию, проводится проверка.

Лев Прыгунов сыграл в фильмах «Дети Дон Кихота», «Застава Ильича», «Иду на грозу», «Пропавшая экспедиция», «Как закалялась сталь», «Рожденная революцией», «Трактир на Пятницкой», сериалах «Громовы. Дом надежды», «Беспринципные».

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