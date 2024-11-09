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Умер актер из «Пункта назначения» Тони Тодд

Американский актер Тони Тодд умер на 70-м году жизни в Лос-Анджелесе

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Christoph Hardt/Global Look Press

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Тони Тодд, известный по ролям в фильмах ужасов «Кэндимен» и «Пункт назначения», умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Жена актера Фатима рассказала изданию, что Тодд скончался 6 ноября в своем доме в Марина-дель-Рей после продолжительной болезни.

Сотрудники кинокомпании New Line Cinema, которая продюсировала франшизу «Пункт назначения», написали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что потеряли дорогого друга, а индустрия — легенду.

Тони Тодд родился 4 декабря 1954 года. В середине 80-х годов он начал свою актерскую карьеру, сыграв роль сержанта Уоррена в фильме «Взвод».

Помимо знаменитых ролей в фильмах «Кэндимен» и «Пункт назначения», Тодд принимал участие в множестве проектов на телевидении и в кино. В их числе «Скала» (1996), «Ворон» (1994), «Человек с земли» (2007), «Флэш», «Франкенштейн» (2015) и «Адский праздник» (2018).

Ранее умер актер из фильма «Майор Гром» Михаил Демчук.

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