Энн Хэтэуэй вернется к «Дневникам принцессы»

Американская актриса Энн Хэтэуэй подтвердила свое участие в продолжении франшизы «Дневники принцессы». Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На новость о том, что к работе над «Дневниками принцессы 3» приступила режиссер Адель Лим, Хэтэуэй отреагировала видеороликом. В нем она считает до трех, при этом счет перемежается фрагментами из первой и второй картин, где персонажи кричат «Shut Up!» (может переводиться как «Заткнись!» и «Не может быть!»).

«Чудеса случаются. Возвращаемся в Дженовию. Сказка продолжается», — подписала Хэтэуэй свой пост.

Первый фильм «Дневники принцессы» был снят в 2001 году. В нем 15-летняя Мия Термополис в исполнении Хэтэуэй узнает, что ее отец был принцем европейской страны Дженовии, а она единственная наследница трона. Ее бабушка, которую сыграла Джули Эндрюс, приезжает в Калифорнию, чтобы сделать из внучки настоящую принцессу. Во второй части Мии нужно найти себе жениха, чтобы не лишиться престола.

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