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Мила Романиди раскрыла отношение Раймонда Паулса к России

Певица Мила Романиди заявила, что композитор Раймонд Паулс поддерживает Россию

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Певица Мила Романиди сообщила изданию mk.ru, что проживающий в Латвии композитор Раймонд Паулс поддерживает Россию до сих пор.

По словам Романиди, она была не удивлена, узнав о позиции Паулса по отношению к РФ, и назвала его порядочным и воспитанным человеком.

«Раймонду есть с чем сравнивать. Он прекрасно знает, что было в Юрмале до распада СССР и что стало сейчас. Слава Богу, он на лету не переодевается», — подчеркнула певица.

Певица Мила Романиди познакомилась с Раймондом Паулсом благодаря Илье Резнику, после чего композитор написал для нее музыку к нескольким композициям — в том числе «Дай Мне Удачу» и «Блондин».

По словам Романиди, ей было комфортно работать с Паулсом. Она вспомнила, как он заступился за нее перед режиссером, который делал артистке замечания и часто прерывал во время записи. Тогда композитор остановил режиссера, заявив, что исполнительница «сама знает, как надо петь».

«На одну из записей я пришла, а Паулс говорит: «Ты такая спонтанная. Можно я тебя буду звать Кармен?» — поделилась певица.

Ранее стало известно, что Алексей Панин перестал платить налоги в РФ полгода назад.

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