Бывшей девушке Гуфа грозит уголовное дело за «интимные игры»

Экс-участницу телепроекта «Дом-2», бывшую возлюбленную рэпера Гуфа Яну Шевцову подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной, рассказала Шевцова каналу, стали ее «интимные игры» с любовником, за которые она получала деньги. Два года назад девушка познакомилась с бизнесменом Алексеем в Екатеринбурге — пара обменялась телефонами после того, как мужчина помог ей починить автомобиль.

Затем у Алексея и Яны начались романтические отношения, хотя они оба были в браке. В период их романа предприниматель дарил экс-избраннице Гуфа дорогие подарки, а также раскрыл ей свой «фетиш»: мужчине нравилось, когда Шевцова притворялась беременной во время интимной близости.

Шевцова призналась в беседе с SHOT, что пусть ей были неприятны подобные ролевые игры, но она шла на поводу у любовника. Она назвала себя «содержанкой» в этих отношениях и рассказала, что Алексей начал угрожать ей, когда «ситуация стала выходить из-под контроля».

Вскоре экс-участница «Дома-2» сообщила бизнесмену о расставании и мужчина предложил любовнице 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за «беременные игры». Сотрудники полиции задержали Шевцову, когда она направлялась к Алексею за деньгами.

Ранее ФСИН сообщила о замене части на электронном браслете у Гуфа.