Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшей девушке Гуфа грозит уголовное дело за «интимные игры»

SHOT: экс-участницу «Дома-2» Шевцову заподозрили в мошенничестве на 1 млн рублей

close
Телеграм-канал «SHOT»

Экс-участницу телепроекта «Дом-2», бывшую возлюбленную рэпера Гуфа Яну Шевцову подозревают в мошенничестве на 1 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Причиной, рассказала Шевцова каналу, стали ее «интимные игры» с любовником, за которые она получала деньги. Два года назад девушка познакомилась с бизнесменом Алексеем в Екатеринбурге — пара обменялась телефонами после того, как мужчина помог ей починить автомобиль.

Затем у Алексея и Яны начались романтические отношения, хотя они оба были в браке. В период их романа предприниматель дарил экс-избраннице Гуфа дорогие подарки, а также раскрыл ей свой «фетиш»: мужчине нравилось, когда Шевцова притворялась беременной во время интимной близости.

Шевцова призналась в беседе с SHOT, что пусть ей были неприятны подобные ролевые игры, но она шла на поводу у любовника. Она назвала себя «содержанкой» в этих отношениях и рассказала, что Алексей начал угрожать ей, когда «ситуация стала выходить из-под контроля».

Вскоре экс-участница «Дома-2» сообщила бизнесмену о расставании и мужчина предложил любовнице 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за «беременные игры». Сотрудники полиции задержали Шевцову, когда она направлялась к Алексею за деньгами.

Ранее ФСИН сообщила о замене части на электронном браслете у Гуфа.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами