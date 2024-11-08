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У Марии Погребняк в пятый раз за год заблокировали счета из-за долгов

SHOT: ФНС заблокировала счета бизнеса Марии Погребняк в пятый раз за год

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бизнеса блогерши Марии Погребняк из-за долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, налоговики заинтересовались ООО «ЦНТСК», которое Погребняк открыла в 2023 году вместе с двумя бизнес-партнерами. Каждый из них владеет 33,3% акций. Фирма занимается пиаром: комплексной пиар-поддержкой, поддержанием репутации и проч.

До этого ФНС уже четыре раза блокировала счета коммуникационного агентства, поскольку компания не предоставляла в ведомство отчетных документов.

У Погребняк также есть убыточное ООО «Виллстар» — фирма ушла в минус на 1 млн рублей в 2023 году. Два года назад блогерша зарегистрировала компанию, которая занимается торговлей косметикой и средствами личной гигиены. Согласно последней бухгалтерской отчетности, у этого бизнеса нулевые показатели.

5 сентября 2024 года Погребняк стала матерью в четвертый раз. Она родила мальчика Владимира от предпринимателя Игоря Головинского. Также знаменитость восемь лет была замужем за футболистом Павлом Погребняком, а весной 2023 года СМИ сообщили, что Мария рассталась с мужем из-за его измен. У экс-супругов трое сыновей: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 13-летний Алексей.

В конце октября Погребняк призвала платить родившим женщинам по 75 тыс. рублей в месяц. Блогерша считает, что женщинам в декрете должны начислять зарплату.

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