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«Шприц с ядом»: Милонов рассказал, чего ждет от Чулпан Хаматовой

Депутат Милонов назвал актрису Хаматову опасным человеком

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, чего ждет от актрисы Чулпан Хаматовой. Его цитирует NEWS.ru.

По мнению Милонова, Чулпан Хаматова, занимаясь благотворительностью, притворялась положительным персонажем, но якобы «была акулой» и «загребала финансы».

«У нее даже злоба специфическая. Она готова вам шприц с ядом воткнуть в ногу», — сказал Милонов, назвав актрису опасным человеком.

Депутат не сомневается, что Хаматову нужно внести в список иностранных агентов. Этому, по его словам, якобы мешают влиятельные друзья актрисы в России.

«Не верьте, пожалуйста, ей... <...> Потому что действительно получает финансирование от враждебных структур», — утверждает он.

Чулпан Хаматова уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. Сейчас она проживает в Латвии. Накануне у актрисы возникли проблемы с латвийским ВНЖ.

Ранее фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.

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