Тимур Родригез раскрыл причину развода с Девочкиной

Телеведущий, комик и певец Тимур Родригез признался в интервью Лауре Джугелии, что развелся с бывшей женой Анной Девочкиной, так как хотел новых отношений.

Родригез желал «принципиально других отношений» и «принципиально другого существования».

«И с момента, когда я ей об этом сообщил, и с до момента, когда мы увиделись. <…> Я начал новые отношения. А так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала по приезде», — поделился комик.

По мнению Родригеза, сообщив жене о расставании, он посчитал, что имеет право строить свою жизнь дальше. Артист отметил, что сделал так, как считал честным и правильным. Он уверен, что разрыв с Девочкиной был необходимым решением.

Родригез добавил, что бывшая жена тяжело переживала расставание.

«Ее можно понять. Потому что, если все хорошо и вдруг твой любимый человек неожиданно сообщает тебе о подобном, единственное логическое объяснение, что там кто-то другой», — рассказал музыкант.

Тимур Родригез сообщил о расставании с Девочкиной в 2023 году. В их союзе родились два сына — Мигель и Даниэль.

Ранее Гарику Мартиросяну нашли замену на шоу «Ярче звезд».