Гарику Мартиросяну нашли замену на шоу «Ярче звезд»

Шоумен Тимур Родригез станет новым ведущим музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд». О том, что юмористу Гарику Мартиросяну нашли замену, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ТНТ.

Сам Мартиросян присоединится к бессменному составу звездного жюри в лице Марины Кравец, Алексея Чумакова, Дарьи Блохиной и Ивана Абрамова. По словам Родригеза, во второй сезон проекта его пригласил именно Мартиросян.

«Он позвонил и признался, что очень хочет отдохнуть от первого сезона, а заодно посмотреть номера из зрительного зала. Мы сошлись на том, что, если он считает, что я прекрасно справлюсь с ролью ведущего, то в свою очередь, я уверен, что он будет чудесно смотреться за столом жюри. На съемках я был несказанно рад слышать, что новый сезон на голову выше предыдущего, и, конечно, упустить шанс самому перевоплотиться в любимого артиста, было бы неразумно с моей стороны», — рассказывает Родригез, сам имеющий большой опыт перевоплощения.

Он обратил внимание на то, что раньше в подобных проектах за раз можно было увидеть только одну звезду.

«Согласитесь, три Тины Тернер, три Григория Лепса или три Бейонсе — это гораздо круче! В этом шоу участвуют неизвестные люди, и уровень, который они зачастую показывают, просто невероятен! И это в буквальном смысле ярче звезд!» — поделился шоумен.

В шоу, где любой талантливый вокалист из народа сможет почувствовать себя настоящей звездой в образе одного из культовых музыкальных артистов, будут соревноваться между собой четыре команды по три участника в каждой. Они будут показывать разные образы одного и того же исполнителя, продемонстрировав все грани таланта, как собственного, так и их кумира. Успешно справившаяся с задачей команда получит денежный приз в размере 300 000 рублей, а также возможность принять участие в суперфинале.

Премьера второго сезона музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд» состоится скоро на ТНТ.

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