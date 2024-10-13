Рита Дакота ответила на слухи о пластике груди

Певица Рита Дакота опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что делала пластическую операцию на грудь.

Дакота уверила, что у нее своя грудь. Она также не проходила абдоминопластику. Артистка рассказала, что делала только ринопластику и липосакцию. По словам певицы, она открыта и честно делится подробностями хирургических операций в личном блоге.

Дакота намерена судиться с изданиями и Telegram-каналами, распространяющими о ней слухи и ложь.

«У меня новое хобби: подавать в суд на СМИ. Пока еще ни разу не проиграли», — отметила певица.

Дакота сделала липосакцию в 2019 году. Певица откровенно говорила об этом в соцсетях, отмечая, что больше не могла смотреть на себя в зеркало после родов. Диеты и спорт не помогали исполнительнице избавиться от лишних килограммов, и тогда она согласилась на косметическую операцию, о чем ни разу не пожалела.

В 2022-м Дакота сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не «бесформенное месиво хрящевых наростов», а изящный девичий носик. В мае 2024-го Дакота показала, как изменился ее нос после ринопластики.

Ранее Рита Дакота пожаловалась на подглядывающих за ней строителей.