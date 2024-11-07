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Апина пожаловалась на отсутствие Волги в Москве

Певица Алена Апина призналась, что ей не хватает воды в Москве

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Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Певица Алена Апина призналась в беседе с moskvichmag.ru, что ей не хватает воды в Москве.

«Было бы здесь какое-нибудь море или прекрасные полноводные реки, большие, как Волга. Вот этого не хватает. Все остальное прекрасно», — поделилась артистка.

Апина добавила, что не знает, как можно изменить Москву. По ее мнению, город развивается очень гармонично, плавно и в правильную сторону. Как отметила певица, Москва становится красивой и удобной.

В ноябре Апина призналась, что похудела на 15 килограммов. Певица весит 54 килограмма. Как уточнила знаменитость, это практически тот же вес, с которым она работала в группе «Комбинация». Тогда она весила 52 килограмма.

Апина рассказала, что похудела с помощью тренировок и диет. Артистка занимается хореографией, фитнесом и ходит на прогулки.

В августе Апина опровергла, что сделала новую пластическую операцию. Она не отрицает, что в прошлом обращалась к хирургу. Артистке не нравились перемены в фигуре, поэтому она подкорректировала талию. По словам певицы, она «омолодила» овал лица с помощью аппаратной процедуры.

Ранее Наталья Орейро перепела хит Russian Girl «Комбинации» на русском языке.

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