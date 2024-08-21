Алена Апина ответила на слухи о новой пластике

Певица Алена Апина опровергла в беседе с kp.ru, что сделала новую пластическую операцию.

Апина не отрицает, что в прошлом обращалась к хирургу. Артистке не нравились перемены в фигуре, поэтому она подкорректировала талию. По словам певицы, она «омолодила» овал лица с помощью аппаратной процедуры.

«Что касается пластики, то много вопросов на эту тему появилось после того, как я разместила пост в соцсетях: показала, как избавилась от обвисшего подбородка – проблема, которая есть у каждой второй. И то, что я сделала, не пластическая операция. Это – чудеса аппаратной косметологии, когда врач-косметолог проводит процедуру с помощью специального аппарата, а не скальпеля хирурга», – поделилась знаменитость.

Алена Апина похудела на 14 килограмм, чем похвасталась в социальных сетях. Она добилась стройной фигуры с помощью усиленных спортивных тренировок, танцев и постоянных репетиций к концерту. По словам исполнительницы, каждый вечер она поет программу своего будущего концерта, иногда на беговой дорожке.

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