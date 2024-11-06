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Раскрыт гонорар Natan после скандала с Лерчек

Super: певец Natan выступает за 900 тыс. рублей после скандала

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Natan (Натан Миров) зарабатывает 900 тысяч рублей за час выступления с гитаристом и барабанщиком. Об этом сообщает Super.

В райдере Natan сказано, что гонорар выплачивается только в Москве и до выезда на гастроли. Дата выступления подтверждается после получения 50% предоплаты. Артист имеет право отменить выступления без выплаты компенсации, а аванс не подлежит возврату.

В гримерной комнате Natan должны находиться закуски, соки, раковина для умывания, чай, кофе, минеральная вода, алкоголь, а также букет с 35 красными розами.

Гостиница, в которой расположат певца и его команду, должна быть класса «Люкс». Аудио- и видеосъемка во время концерта должна согласовываться с директором.

Директор Natan также имеет право попросить до 20 пригласительных билетов для своих гостей. Если выступление в клубе, то в VIP-зоне должен быть обязательно зарезервирован стол для артиста, не менее чем на шесть посадочных мест.

11 октября издание «СтарХит» опубликовало видео, на котором Лерчек сидела на коленях у Мирова. Знаменитости целовались и обнимались, несмотря на то, что певец женат. Позже стало известно, что Natan целовался с Бьянкой на проекте.

Ранее Бьянка сообщила о романе с другим мужчиной, комментируя поцелуй с Natan.

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