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Жена Ивлева призналась, что не ест мясо после онкозаболевания

Жена Ивлева Валерия рассказала, что перестала есть мясо после химиотерапии

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valeriya__ivleva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия (девичья фамилия – Куденкова) призналась в беседе с порталом «Страсти», что не ест мясо с 2016 года.

Ивлева перестала есть мясо после онкологического заболевания. Блогерше делали химиотерапию в онкоцентре имени Блохина. По словам жены телеведущего, в тот период она сильно испугалась. Из-за стресса организм девушки отказался переваривать пищу животного происхождения.

Ивлева отметила, что ее муж тоже старается не есть мясо.

«При этом у нас дома всегда очень много зелени и белковой пищи. Мы любим разную рыбу, креветки, моллюски различные. Наша семья — за морепродукты! Но, конечно, для детей мы готовим мясо, так как растущему организму нужны все продукты», — поделилась жена шеф-повара.

Ивлева отметила, что поддерживает форму с помощью правильного питания и физических нагрузок. Она занимается от двух до пяти раз в неделю, а также танцует.

Валерия и Константин поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей.

Ранее Валерия Ивлева сообщила, что поступила в институт психоанализа.

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