В США могут показать «Мастера и Маргариту» со Снигирь и Цыгановым

Американским прокатчикам предложат фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. О том, что в США могут показать российский фильм, сообщает Variety.

Картина будет участвовать в American Film Market. Студия Luminosity Pictures будет искать иностранного прокатчика для дистрибуции картины в США и Европе.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат в январе 2024 года, его сборы составили почти 3 миллиарда рублей. В главных ролях снялись Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, немецкий актер Август Диль («Бесславные ублюдки»), датчанин Клас Банг («Дракула», «Варяг»).

Накануне среди книг, которые стали основой для киноадаптаций, самым продаваемым оказался роман «Мастер и Маргарита». Вторую строку рейтинга занял «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, лауреата Нобелевской премии по литературе, а третью — масштабное произведение Льва Толстого «Война и мир». В топ-5 также вошли философская проза «Идиот» Федора Достоевского и научно-фантастическая повесть «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких.

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