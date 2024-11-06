Стали известны нюансы сюжета сиквела игры Hogwarts Legacy

Компания Warner Bros. Games работает над сиквелом игры Hogwarts Legacy и планирует связать его с некоторыми сюжетными линиями будущего сериала «Гарри Поттер», дебют которого запланирован на канале HBO в 2026 году. Об этом сообщает Variety со ссылкой на президента компании Дэвида Хаддада.

Телесериал «Гарри Поттер» станет одним из крупнейших новых проектов Warner Bros. Кроме того, в ноябре на стриминговом сервисе Max планируется выход кулинарного шоу Harry Potter: Wizards of Baking.

На волне успеха Hogwarts Legacy, продажи которой в прошлом месяце превысили 30 миллионов копий, компания уже выпустила игру Harry Potter: Quidditch Champions и в настоящее время готовит ремастеры серии Lego Harry Potter Collection. Кроме того, Warner Bros. получили лицензии на разработку нескольких мобильных игр, однако сиквел Hogwarts Legacy в компании называют одним из главных приоритетов.

Hogwarts Legacy или «Хогвартс. Наследие» — видеоигра в жанре action/RPG, разработанная американской студией Avalanche Software и изданная Warner Bros. Games. Действие игры разворачивается в фэнтезийной вселенной «Гарри Поттера» в XIX веке. Hogwarts Legacy вышла в феврале 2023 года, получила оценку 84 балла из 100 на Metacritic.

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