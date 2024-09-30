Анна Семенович рассказала, как хочет отпраздновать свадьбу

Певица Анна Семенович призналась, что хочет отпраздновать свадьбу в узком кругу. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Семенович рассказала, что хочет «драйвовое» торжество в компании с самыми близкими за городом. Артистка желает надеть кеды на свадьбу вместо каблуков. Она назвала выездную регистрацию изжитком прошлого.

Семенович уточнила, что она и возлюбленный пока не решились на свадьбу. Они планируют думать о торжестве после январского отпуска.

В июне стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

В сентябре Семенович рассказала, что пока не получила предложение о свадьбе. Однако она уверена, что возлюбленный попросит ее руки и сердца, как только разберется с разводом. Певица уточнила, что его бракоразводный процесс практически закончился.

Ранее Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) передумал продавать свою квартиру в Москве за 50 млн рублей.