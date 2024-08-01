Умер сооснователь группы «СерьГа»

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Гитарист, сооснователь российской рок-группы «СерьГа» Сергей Левитин умер в возрасте 62 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал рок-музыкант Гарик Сукачев.

По словам Сукачева, Левитина не стало 1 августа 2024 года. Причину смерти коллеги артист сообщать не стал.

«Сергей стоял у истоков групп «СерьГа» и Mordor, был гитаристом «Ва-банка» и саунд-продюсером альбомов «Алисы», — написал Сукачев.

В социальных сетях смерть Левитина подтвердила группа Mordor.

«Страшное горе… Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы Mordor, наше музыкальное сердце…» — написали музыканты.

Сергей Левитин играл в группе «СерьГа» до весны 2003 года. Он принимал участие в записи всех альбомов коллектива, изданных в 90-х годах. В индастриэл-метал бэнде Mordor выступал под псевдонимом «Вольфган». В 2014 году играл на юбилейных концертах «СерьГи», посвященных 20-летию коллектива как специальный гость.

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Марушев.