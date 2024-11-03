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Вернувшаяся на сцену после трагедии с сыном Понаровская повысила гонорар в два раза

«КП»: вернувшаяся на сцену певица Понаровская повысила гонорар до 2 млн рублей

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Певица Ирина Понаровская вернулась к работе после трагедии с сыном, поскольку в ноябре активно поступают заказы к артистам на новогодние корпоративы, как заявляет kp.ru.

Накануне Понаровская, которая с конца сентября отменяла свои выступления из-за кончины сына, сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о выходе на сцену «ради семьи, друзей и поклонников».

Издание kp.ru выяснило, что после возвращения певица повысила цену в два раза: она готова обсуждать свои выступления за минимальный гонорар в размере полтора--два миллиона рублей. При этом стоимость каждого корпоратива Понаровская выставляет индивидуально для каждого заказчика.

Сына певицы Энтони Родда не стало из-за острой сердечной недостаточности 20 сентября. Мужчине было 39 лет.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Он учился в Норвегии, где получил специальность «дизайнер ювелирных изделий». В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

В конце сентября телеканал НТВ со ссылкой на близких Ирины Понаровской заявлял, что у артистки начались проблемы с сердцем после кончины сына.

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