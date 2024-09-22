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Стало известно о состоянии Ирины Понаровской после трагедии с сыном

НТВ: у певицы Ирины Понаровской начались проблемы с сердцем после кончины сына

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anya_chay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ирина Понаровская начала испытывать проблемы с сердцем, узнав о кончине своего сына Энтони Родда. Об этом сообщает НТВ со ссылкой на близких знаменитости.

Наследника артистки не стало 20 сентября. Ему было 39 лет. Предварительно, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

По словам близких, Понаровская, узнав о кончине сына, «страшно кричала и плакала». Она очень любила сына и возлагала на него большие надежды.

Соседи Энтони Родда рассказали НТВ, что мужчина вел здоровый образ жизни и каждый день занимался спортом во дворе.

«Я в шоке, молодой парень, мой ровесник. Я его даже с сигаретами не видела, он все на площадке с ребенком гулял», — поделилась одна из жильцов.

НТВ добавляет, что сам Родд в соцсетях рассказывал, что употреблял настойку мухомора на спирту — якобы в лечебных целях.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий».

В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

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