Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В баре Сергея Жукова прошел ежегодный конкурс «Голос Руки ВВерх! Бар»

Вокалистка Ольга Каллаур стала «Голосом Руки ВВерх! Бара»

close
Пресс-служба «Руки Вверх Бар»

В баре продюсера и исполнителя Сергея Жукова в Москве состоялся финал ежегодного вокального конкурса «Голос Руки ВВерх! Бар». О победительницах конкурса пресс-служба сети рассказала «Газете.Ru».

Отборочные туры проходили во всех барах сети в России, и в итоге победители встретились в суперфинале в баре на Тверской.

Свои музыкальные номера представили шестнадцать конкурсантов, среди которых были не только профессиональные вокалисты, но и начинающие. В жюри вошли блогер Рома Штейн, экс-солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова, народная артистка Ингушетии Татьяна Боярская и Салтанат Есмуратова — арт-директор по караоке сети «Руки Вверх! Бар».

Гран-при конкурса получила Ольга Каллаур, первое место заняла Настя Гаврилова, второе — Евгения Благова, третье — Дарья Котова, четвертое — Лидия Пальчикова.

Ведущим вечера стал телерадиоведущий Антон Тищенко. Победительница конкурса забрала 50 тысяч рублей наличными и подарки от партнеров.

«Все участники конкурса были с сильными вокальными данными, крайне сложно было оценивать и выбирать победителя. Хотелось всем дать первое место, но, к сожалению, конкурс есть конкурс, и нужно отдавать свои голоса. Я думаю, мы с жюри справились с этой задачей и выбрали достойную участницу на звание победительницы «Голос Руки ВВерх! Бара 2024», — рассказывает арт-директор.

Ранее фильм «Руки вверх!» поднялся на вершину российского проката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами