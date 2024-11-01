В баре Сергея Жукова прошел ежегодный конкурс «Голос Руки ВВерх! Бар»

В баре продюсера и исполнителя Сергея Жукова в Москве состоялся финал ежегодного вокального конкурса «Голос Руки ВВерх! Бар». О победительницах конкурса пресс-служба сети рассказала «Газете.Ru».

Отборочные туры проходили во всех барах сети в России, и в итоге победители встретились в суперфинале в баре на Тверской.

Свои музыкальные номера представили шестнадцать конкурсантов, среди которых были не только профессиональные вокалисты, но и начинающие. В жюри вошли блогер Рома Штейн, экс-солистка группы «Воровайки» Светлана Ларионова, народная артистка Ингушетии Татьяна Боярская и Салтанат Есмуратова — арт-директор по караоке сети «Руки Вверх! Бар».

Гран-при конкурса получила Ольга Каллаур, первое место заняла Настя Гаврилова, второе — Евгения Благова, третье — Дарья Котова, четвертое — Лидия Пальчикова.

Ведущим вечера стал телерадиоведущий Антон Тищенко. Победительница конкурса забрала 50 тысяч рублей наличными и подарки от партнеров.

«Все участники конкурса были с сильными вокальными данными, крайне сложно было оценивать и выбирать победителя. Хотелось всем дать первое место, но, к сожалению, конкурс есть конкурс, и нужно отдавать свои голоса. Я думаю, мы с жюри справились с этой задачей и выбрали достойную участницу на звание победительницы «Голос Руки ВВерх! Бара 2024», — рассказывает арт-директор.

Ранее фильм «Руки вверх!» поднялся на вершину российского проката.