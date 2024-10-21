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Фильм о Сергее Жукове удержался на вершине российского проката

Фильм «Руки вверх!» собрал 186,5 млн руб. и остался лидером проката России и СНГ

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Берг Саунд

Во главе кинопроката в РФ и СНГ в прошедшие выходные снова оказался фильм «Руки вверх!» (собравший 186,5 млн руб.) о провинциальном музыканте-самоучке, который стал лидером одноименной группы. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 17-20 октября.

На второе место вырвался американский рождественский слэшер «Ужасающий 3» с 87,8 млн руб. В картине охоту на жителей округа Майлз устраивает адский клоун Арт. Ужастику удалось отодвинуть на третье место новую версию истории мести Эдмона Дантеса, арестованного в день собственной свадьбы за преступление, которого он не совершал. «Граф Монте-Кристо» заработал за уикенд 62,1 млн руб.

На этой неделе председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявил, что если еще несколько недель фильм «Руки вверх!» продержится в топе, то соберет 1 млрд руб. По его словам, картина собрала массу положительных отзывов и подарила большие надежды представителям киноиндустрии.

Ранее фильм «Анора» про стриптизершу и сына русского олигарха стал фаворитом гонки за «Оскар».

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