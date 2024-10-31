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Джуд Лоу рассказал, какой секрет Дамблдора раскрыла ему Роулинг для роли

Джуд Лоу заявил об отмене спин-оффов по Гарри Поттеру

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Warner Bros./Global Look Press

Британский актер Джуд Лоу, сыгравший молодого Альбуса Дамблдора в фильмах спин-оффах по Гарри Поттеру «Фантастические твари», в интервью изданию Variety заявил, что создатели закрыли производство фильмов, выпустив лишь три из заявленных пяти.

«Я знаю, что это (производство новых фильмов. — «Газета.Ru»), безусловно, приостановлено», — сказал Лоу о будущем франшизы «Фантастические твари».

Он предположил, что это связано с производством сериала по оригинальным книгам. По его словам, всю энергию решили вложить в это телешоу.

Кроме этого, актер вспомнил свои первые встречи с автором книг про мальчика-волшебника Джоан Роулинг в 2017 году, при которых она давала подсказки, как правильно передать характер молодого Дамблдора. В частности, писательница рассказала, что Дамблдор считает себя монстром, поэтому ему нравится главный герой спин-оффов волшебник-зоолог Ньют Саламандер, который любит монстров и заботится о них.

Франшиза «Фантастические звери» была запущена в 2016 году с «Фантастические звери и места их обитания». Изначально было заявлено пять фильмов, сценарий к которым написала сама Роулинг. Первый фильм показал неплохие сборы ($814 миллионов), но каждый последующий собирал все меньше и меньше («Преступления Гриндельвальда (2018) — $654 миллиона и «Секреты Дамблдора» (2022) — $407 миллионов).

Ранее в HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру».

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