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Создатели «Панк-культура. Король и Шут» покажут выставку «Лед. Жизнь» в Петербурге

Выставка «Лед. Жизнь» откроется в пространстве Севкабель Порт 19 ноября

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Бюро Planet9

В Петербурге стартует 19 ноября выставка-экспедиция «Лед. Жизнь» от создателей экспозиции «Панк-культура. Король и Шут». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

С посетителями выставки поделится своими знаниями команда единственного на планете атомного ледокольного флота «Росатома». На ней расскажут о самых разных аспектах существования льда: от его физических и химических свойств до использования в атомной энергетике, быту, спорте, искусстве.

«Проводником посетителей выставки в этом иммерсивном путешествии в неизведанное станет аудиорассказ, подготовленный специально для проекта. Рассказ разворачивается в эффектных декорациях космического корабля, который отправился в экспедицию на Ледяную планету», — делятся создатели.

Выставка «Лед. Жизнь» стала вторым совместным проектом Плюс Студии и Planet9. Она пройдет в пространстве Севкабель Порт. В разработке проекта приняли участие научные консультанты — гляциологи и полярники, а кураторы, искусствоведы Анна Буали и Лия Чечик, отобрали арт-объекты, связанные с темой льда.

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