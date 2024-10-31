Звезда «Дома-2» назвала причину судорог у маленького сына

a_chernyavskaya_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно назвала причину судорог у маленького сына Стефана. Об этом она рассказала подписчикам своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам звезды ТВ, их с Иосифом Оганесяном четырехлетний первенец попал на ИВЛ из-за не подходящих ему лекарств.

«Приступ вызван ноотропами. До этого были фебральные судороги», — рассказала она.

Если бы не ноотропы, добавила Черно, у мальчика не случился бы приступ.

«Болезнь возрастная, перерастет. МРТ пока делать необходимости нет», — добавила блогерша.

При госпитализации врачи подозревали Стефана двустороннюю пневмонию, родители допускали, что у мальчика может быть эпилепсия.

Также у Стефана диагностированы недоразвитие речи второго уровня и дизартрия.

В июле 2024 года Черно и Оганесян стали родителями во второй раз.