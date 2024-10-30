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Звезда сериала «Девушки с Макаровым» рассказала, ревнует ли ее муж к любовным сценам

Актриса Астапова призналась, что муж ревнует ее за съемки любовных сцен

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@lera_protivpravil/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и актриса Валерия Астапова призналась, что ее муж, певец Кирилл (выступает под псевдонимом Socrat) «не испытывает восторга» от любовных сцен с ее участием. Об этом она рассказала в интервью «Леди Mail».

«Кирилл, как и любой любящий свою жену муж, очевидно, не хотел бы видеть меня с кем-то другим в кадре. Для меня это говорит лишь о том, что он по-настоящему меня любит. Муж хочет, чтобы я была счастлива и реализована в своих интересах и профессии. Даже если местами ему приходится поспорить с самим собой», — поделилась она.

По словам актрисы, они с мужем бережно относятся к чувствам друг друга. Актриса добавила, что при возникновении проблем в их отношениях, они обращаются к наставнику.

Астаповы воспитывают общего сына, Александр появился на свет 19 сентября 2021 года. Музыкант присутствовал на родах.

До этого звезда сериала «Девушки с Макаровым» рассказала в интервью «Ok!» о жестком буллинге в школе. Валерия Астапова призналась, что она росла в городе Губкинский Ямало-Ненецкого округа в известной состоятельной семье, и за это ее третировали, считая высокомерной «звездой».

Ранее актриса Катерина Ковальчук заявила, что хочет детей от Гарика Харламова.

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