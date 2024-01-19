Мать задержанного актера Руденко назвала фейком обвинения в его адрес

Российская актриса Любовь Руденко, мать задержанного за наркотики актера Анатолия Руденко, назвала фейком обвинения в адрес сына. Об этом она заявила в беседе с РЕН ТВ.

По словам матери, предположения, что актер употреблял наркотики — это «полный фейк». Руденко отметила, что никогда не видела сына и в состоянии алкогольного опьянения, а о наркотиках, по ее мнению, вообще речи идти не может. Кроме того, добавила Руденко, у их семьи идеальная репутация, а Анатолия мог кто-то подставить.

Актер Сергей Колесников, также побеседовавший с телеканалом, тоже убежден, что звезда сериала «Триггер» не мог быть замешан в чем-то нелегальном. В труппе театра ЦАТРА, где Руденко является приглашенным артистом, на время следствия Руденко заменяет дублер, уточнил он.

Руденко задержали в центре Москвы с 0,57 грамма мефедрона вечером 17 января. Пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Мужчина утверждает, что пакетик с белым веществом якобы нашел на прогулке с собакой, предположил, что это яд для собак, оставленный догхантерами, и положил его в куртку.

Артисту грозит до трех лет тюрьмы.

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